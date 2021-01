Benevento, Foggia: “Cosa è successo con Reynolds? Volontà del calciatore”

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Tra gli argomenti trattati Reynolds, ad un passo proprio dalla società campana e che ora sembra indirizzato alla Roma. Ecco le sue parole in merito:

“Cosa è successo con Reynolds? È un discorso economico, di volontà sia del calciatore che della società. Se ci sono rimasto male? Assolutamente no, non è fatta finché non firmano. Ci sarei rimasto male se fossimo stati più avanti”.