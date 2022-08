La trattativa tra la Roma e Andrea Belotti procede spedita. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, si va verso la settimana chiave: tra martedì e mercoledì infatti potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva per l’arrivo del Gallo in giallorosso. L’attaccante ex Torino scalpita e Mourinho aspetta l’arrivo dell’ennesimo rinforzo per la sua rosa.