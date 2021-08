Belotti vuole restare in Italia: ha rifiutato una ricca offerta dello Zenit

La Repubblica – Andrea Belotti è tornato nel mirino della Roma dopo le voci in merito a un possibile passaggio di Dzeko all’Inter per sostituire Lukaku. Il problema è sempre lo stesso: le richieste di Urbano Cairo sono troppo alte per la Roma che non vuole offrire più di 15 milioni, essendo il calciatore in scadenza di co tratto. Come riporta il quotidiano inoltre, l’ex Palermo ha rifiutato una ricca offerta da parte dello Zenit San Pietroburgo. Il “gallo” non vuole essere ceduto all’estero, ma in Italia.