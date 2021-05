Belotti in libera uscita, la Roma alza il pressing

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il presidente del Torino, Urbano Cairo, apre alla cessione di Belotti. Con un contratto in scadenza nel 2022, resta un obiettivo della Roma, che si è già mossa con il suo entourage. Mourinho è un estimatore del giocatore, lo voleva già al Tottenham. La Roma aveva fatto una prima proposta nove mesi fa, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma Cairo era stato irremovibile sul no.

Tiago Pinto ha già avviato i contatti, con il Torino che parte da una richiesta di trenta milioni, ma il calciatore tra sei mesi è libero di firmare con un’altra società e si tratterà a una cifra più bassa. Oggi Belotti guadagna poco più di due milioni, mentre la Roma gli offrirebbe un contratto da 3.5 milioni a stagione. Cairo vorrebbe aspettare l’Europeo, che può far salire la quotazione del Gallo.

Prima di entrare nel vivo della trattativa con il Toro, Tiago Pinto deve chiarire il futuro di Dzeko. La prossima settimana il suo agente incontrerà il general manager. Mourinho punta su di lui ed Edin vuole restare e fare almeno un’altra stagione ad alti livelli nel calcio che conta e si parlerà dell’ipotesi di spalmare l’ingaggio attuale in due anni. Intanto si torna a parlare anche di Giroud, con l’intermediario dell’attaccante francese che ha detto: “Può venire in Italia. Vedremo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku: se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia“.