Belotti dice no al Wolverhampton. Zaniolo-Tottenham, parti distanti

Il Messaggero (G.Lengua) – Andrea Belotti non tradisce la Roma e attende che da Trigoria arrivi il segnale che dia il via al trasferimento. Il Gallo si sta allenando a Palermo e ha scelto di declinare un’offerta del Wolverhampton che prevede un contratto di tre anni a 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. Cifra superiore a quella che gli propone Tiago Pinto (2.8), ma gli inglesi non possono garantirgli una squadra allenata da Mourinho. Adesso Belotti aspetta che i giallorossi piazzino Shomurodov al Bologna, un contrattempo che di certo ritarderà anche il suo ritorno in campo.

Differente il caso che riguarda Zaniolo, su cui c’è il Tottenham di Conte e Paratici. I contatti tra le società potrebbero infittirsi la prossima settimana, la base di partenza imposta dei Friedkin sono 50 milioni cash, nessuna contropartita. Al massimo un prestito con obbligo di riscatto pagabile in più tranche. Intanto Nicolò stasera farà parte della squadra che verrà presentata all’Olimpico contro lo Shakhtar ed è da escludere che Mourinho lo lasci in panchina. José ha ricostruito il rapporto con il numero 22, diventato un imprescindibile nel progetto romanista di ritorno alla Champions.