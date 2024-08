Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – De Rossi ha bisogno di altri innesti. Ci sono 25 giorni di mercato per trovare un terzino destro, un centrocampista, un esterno alto a sinistra e un centravanti di scorta. Questi sono gli innesti che Souloukou e Ghisolfi proveranno a chiudere nelle prossime settimane.

Andranno via, o comunque la Roma proverà a cederli, Abraham, Karsdorp, Darboe, Zalewski, Shomurodov e Solbakken. Poi, eventualmente, Edoardo Bove. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, il preferito resta Raoul Bellanova. L’esterno del Torino è considerato il profilo migliore per cominciare questo nuovo progetto basato sui giovani di qualità, resta però la valutazione alta dei granata (25 milioni) che non aiuta certo la Roma ad arrivare alla fumata bianca. Neanche a quella grigia, a dir la verità. Zalewski potrebbe essere una giusta contropartita, i due club sono in contatto e stanno valutando l’opportunità. L’altro nome che piace è quello di Marc Pubill. A centrocampo la Roma continua a seguire sempre Prati del Cagliari, ma intriga e non poco Boubakary Soumaré del Leicester valutato circa 15 milioni di euro. Insomma, i nomi che piacciono non sono certo low cost.