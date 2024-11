Il ct del Belgio, Domenico Tedesco, ha parlato in conferenza stampa prima del match con Israele. Tra le domande dei giornalisti, anche la questione Lukaku, che ha lasciato il ritiro dopo la partita con l’Italia. Big Rom, ora al Napoli, affronterà la Roma domenica alle 18:00, ma le sue condizioni fisiche sono da valutare. Queste le dichiarazioni del ct: “È voluto scendere in campo a tutti i costi scendere contro l’Italia, per noi si trattava di una finale. Ora però si è ripresentata l’infiammazione al ginocchio cronica, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione per la partita contro Israele. Dovrà stare fermo per 3/4 giorni e non potrà nemmeno allenarsi”.

Foto: [Francesco Pecoraro] via: [Getty Images]