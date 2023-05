Bayer Leverkusen-Roma, settore ospiti esaurito in meno di un’ora

Alle ore 12 è iniziata la prima fase di vendita per i biglietti di Bayer Leverkusen-Roma, gara valida per un pass in finale di Europa League. Quella di stamattina era la fase iniziale della vendita, dedicata ai soli possessori di abbonamento Serie A 22/23, i 1800 tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti sono però andati sold out in meno di un’ora. La seconda fase di vendita sarebbe dovuta esserci il 4 maggio, ma considerando il tutto esaurito non ci sarà.

L’andata si giocherà in casa, e anche in questa occasione l’Olimpico sarà sold out. Mai come in quest’ultimo mese di stagione servirà l’appoggio dei tifosi giallorossi, che sembra non esaurirsi mai: in casa e in trasferta, in campionato e in Europa.