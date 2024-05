Corriere dello Sport (R. Maida) – La ristrutturazione continua a tutti i livelli: la Roma cambia pelle anche nel settore giovanile. Il dirigente al quale era stato provvisoriamente affidato l’incarico dopo l’addio di Vincenzo Vergine, Gianluca Gombar, è ormai prossimo ai saluti. L’ex team manager, diventato a suo modo famoso per la storia delle sei sostituzioni contro lo Spezia in Coppa Italia, lascerà dunque Trigoria dopo un percorso di 11 anni. Cominciato nell’era Pallotta insieme al padre Guido che si occupava della sicurezza.

Al suo posto, ferma restando la posizione di supervisore di De Rossi senior e il ruolo di Bruno Conti che si occupa dei ragazzini, la società sta cercando un’altra figura operativa. Verrà consultato naturalmente per la scelta anche il nuovo direttore dell’area tecnica Ghisolfi. E’ una decisione di una certa urgenza perché nel frattempo molti giocatori del vivaio sono in attesa di firmare i nuovi contratti.