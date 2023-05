Bayer blindato. Xabi, c’è il premio d’Europa League. Dal Tar un divieto ai tifosi

Corriere dello Sport (E. Piergianni) – Nel conto alla rovescia della sfida con la Roma, nel gruppo di Xabi Alonso i dubbi dei realisti si scontrano con l’ottimismo ufficiale. Dopo il lunedì libero, il Bayer Leverkusen ieri ha chiuso alla stampa le porte degli allenamenti, ma non ha potuto impedire che sui social trapelassero opinioni critiche all’interno della squadra.

Al portiere finlandese Lukas Hradecky non è piaciuta la prova a Stoccarda (1-1) dopo il ko all’Olimpico: “Non è stata la nostra prestazione migliore, i nostri avversari hanno avuto le occasioni più importanti. Costruiamo poco e non so chi avrebbe potuto pareggiare se non avessimo avuto il rigore”.

Contro la squadra di Mourinho domani sera possono riaffiorare le stesse difficoltà: “Contro la Roma sarà difficile – la convinzione di Tah -. Dobbiamo fare di più, se vogliamo battere la Roma”. Intanto è trapelato come Xabi Alonso, al momento della firma, abbia concordato un premio da 500 mila euro in caso di vincita dell’Europa League.

Per rafforzare la sicurezza è entrata in azione la magistratura con il Tar locale che ha vietato un raduno della tifoseria in una grande piazza poco distante dallo stadio, da dove si sarebbe dovuto marciare in massa vero la BayArena. La polizia aveva autorizzato l’iniziativa sottovalutando i rischi di contatti violenti con i sostenitori giallorossi. La tifoseria locale non è particolarmente pericolosa, ma il divieto del Tar ha voluto prevenire possibili focolai.