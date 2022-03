Bartoli: “Combattere la violenza sulle donne è qualcosa che dobbiamo fare tutti insieme”

In occasione dell’International Women’s Day, l’AS Roma e Roma Capitale si sono riuniti presso l’Istituto Galileo Galilei, di fronte a 80 studenti e alla presenza dell’assessore Monica Lucarelli. Tema del giorno: la sottoscrizione di un protocollo di intesa finalizzato a unire le forze nella realizzazione di attività tese al contrasto della violenza di genere nella Capitale. Tra i diversi ospiti anche Elisa Bartoli, ecco le sue dichiarazioni in merito all’iniziativa:

“Sono molto orgogliosa di essere la calciatrice e la capitana di un Club che quotidianamente si mette in gioco per aiutare i più deboli, la Roma in questo è da sempre in prima linea. Trasmettere la battaglia dei diritti delle donne ai ragazzi nelle scuole è fondamentale, perché loro sono puri e possono dare tanto. Combattere la violenza sulle donne è qualcosa che dobbiamo fare tutti insieme”.