Corriere dello Sport (E. Donno) – Il Lecce affronterà oggi lo Spezia. Baroni non nasconde la speranza di vincere questa gara, con la prospettiva di affrontare dopo, negli ottavi, la Roma: “Quando si affronta una formazione di Serie A con la prospettiva, in caso di passaggio del turno, di andare a giocare in uno stadio importante contro una squadra forte, le motivazioni sono a mille – ha detto il tecnico giallorosso – e noi ci proveremo“.