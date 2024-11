Stefano Barigelli, direttore de “La Gazzetta dello Sport”, ha commentato la scelta di Ranieri a Tuttomercartoweb Radio. Queste le sue dichiarazioni:

“È la scelta giusta. È uno di esperienza, conosce la piazza, è romano, sa dove arriva e credo che abbia chiaro il mandato che ha. Vedremo il ruolo, per ora non sappiamo nulla. Io penso che per come si erano messe le cose, era difficile trovare un allenatore. È difficile capire Roma e la Roma in poco tempo, la qualità di Ranieri è che conosce bene Trigoria. I tifosi, per quanto amareggiati e delusi, porteranno rispetto per un allenatore che ovunque è sempre stato attaccato a Roma”.

Foto: [Alessandro Sabattini] Via [Getty Images]