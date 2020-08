Barcellona, Umtiti positivo al Coronavirus

Ancora un caso di positività al Coronavirus nel mondo del calcio. Stavolta è il turno di Samuel Umtiti, difensore classe 1993 del Barcellona. A renderlo noto è lo stesso club spagnolo tramite un comunicato stampa sul proprio sito. Il calciatore non potrà quindi prendere parte alla sfida valida per i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma questa sera alle ore 21.