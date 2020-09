Barcellona, Pjanic: “Luis Enrique alla Roma è stato fondamentale per me. Giocare con Totti motivo d’orgoglio”

Miralem Pjanic, ex giocatore di Roma e Juventus, è stato presentato dal Barcellona. Per l’occasione il centrocampista ha parlato in conferenza stampa anche del suo passato in giallorosso e di Francesco Totti. Queste le parole:

Il primo ricordo di Pjanic sul Barcellona. Ha mai parlato a riguardo con Luis Enrique o Bojan Krkic?

Giocare nel Barcellona è un sogno che avevo da piccolo. Il calcio del Barça era divertente e dominante, tutti volevano giocare come loro. Questo è il mio ricordo. L’importante è continuare a vincere. Con Luis Enrique è stata una tappa importante per la mia carriera, vidi le sue idee che erano molto simili al gioco del Barça.

Messi o Totti?

Ho conosciuto Messi soltanto due giorni fa. Ho avuto la fortuna di giocare con Totti, Buffon, Cristiano Ronaldo. Per me è stato un motivo d’orgoglio. Cerco sempre di guardare i migliori e sarà un piacere essere in squadra con un extraterrestre. Però bisogna sottolineare che tutta la squadra sarà importante. Credo molto nel gruppo per raggiungere gli obiettivi.