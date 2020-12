Ballottaggio per la porta. Dzeko sa come si fa a Bergamo: è già a quota 3

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Sarà Edin Dzeko a guidare l’attacco della Roma nella trasferta con l’Atalanta, probabilmente supportato da Pedro e Mkhitaryan. Il bosniaco ha punito già 5 volte i bergamaschi, 3 al Gewiss Stadium. Ma le sue reti in casa dei nerazzurri hanno portato alla squadra di Paulo Fonseca, complessivamente, soltanto un punto.

Massimo 3 cambi rispetto alla formazione vista in campo con il Torino: dubbio Pau Lopez-Mirante per la porta mentre Pellegrini scalerà a centrocampo per affiancare Veretout. Sapore particolare avrà la partita di Karsdorp, che in estate ha rifiutato un trasferimento proprio all’Atalanta. Nel suo ruolo la Roma ha puntato Bryan Reynolds, per cui ha già presentato un’offerta da 7.5 milioni di euro. Ryan Friedkin lo vuole fortemente.