Baldissoni saluta la Roma, Gandini: “So che ti mancherà tantissimo”

È di ieri sera la notizia della risoluzione consensuale del contratto che legava Mauro Baldissoni alla Roma. L’ormai ex vicepresidente ha lasciato il club capitolino dopo 11 anni passati tra il cda, il ruolo di direttore generale e l’incarico per lo Stadio della Roma. Baldissoni ha salutato la società con un post apparso sul suo profilo Twitter. È arrivata oggi la risposta di Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma dal 2016 al 2018, che sempre su Twitter ha commentato: “So che ti mancherà tantissimo”.

So che ti mancherà tantissimo https://t.co/MXv158GiGc — Umberto Gandini (@UmbertoGandini) September 29, 2020