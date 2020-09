Baldissoni: risoluzione consensuale del contratto

Corriere della Sera (G. Piacentini) – I tifosi aspettano i colpi di mercato, ma i movimenti di ieri, per quel che riguarda la Roma, sono avvenuti dietro alle scrivanie. Un comunicato ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto tra la società e Mauro Baldissoni, a cui negli ultimi anni era stato affidato il compito di guidare il processo di approvazione dello Stadio della Roma. Il dossier stadio passerà nelle mani di Ryan Friedkin e dei suoi consiglieri più fidati. Per quanto riguarda, invece, i movimenti in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, da Manchester aspettano un’offerta al rialzo per Chris Smalling, che dovrebbe concretizzarsi in extremis nelle ultime ore di mercato.