Baldini va su Vertonghen. Per Smalling è sempre no

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non c’è più tempo per svincolare: la Roma vira su Vertonghen, ex centrale del Tottenham ora svincolato e che era già stato allertato nei mesi scorsi. Ai giallorossi serve un centrale d’esperienza e visto che Baldini non ha ancora trovato un accordo col Manchester United per Smalling, forse sopravvalutando la volontà del giocatore, il profilo del belga sembra ideale. Non è da escludere che la virata sia strumentale ad ammorbidire i Red Devils o che addirittura con il passaggio alla difesa a tre i capitolini cerchino due centrali d’esperienza, e quindi l’arrivo di Vertonghen non escluderebbe a prescindere quello di Smalling.