Baldini non è soddisfatto di Fonseca, la panchina del portoghese è a rischio. Ipotesi Spalletti 3.0

Il rendimento della Roma nel 2020 non può che deludere la società, in primis i dirigenti chiamati a prendere decisioni sull’area tecnica. Tra questi, anche se con la figura ancora poco chiara del consigliere, c’è Franco Baldini. Il direttore di Reggello, stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di esonerare Paulo Fonseca prima del termine della stagione. Se i risultati non dovessero cambiare, il portoghese è pronto a salutare ed al suo posto si ipotizza una possibile terza avventura sulla panchina giallorossa di Luciano Spalletti. Di seguito, il tweet originale:

