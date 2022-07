Balbo: “Roma completa, Dybala colpo da scudetto. Mourinho un vincente nato”

Libero (G. Stronati) – I sogni tricolore della Roma danzano a ritmo di tango. Più di vent’anni fa toccò a Gabriel Omar Batistuta trascinare i giallorossi allo scudetto, adesso nella Capitale sperano che sia un altro argentino, Paulo Dybala, a trascinare la squadra di Mourinho in vetta. Non solo la Joya: la nostra Serie A parlerà sempre più argentino e a raccontarlo è una guida albiceleste d’eccezione: Abel Balbo, ex bomber di Roma, Fiorentina e Udinese e autore di 117 gol nella massima serie.

A Roma si respira un entusiasmo incredibile per l’arrivo di Dybala: può essere un colpo da scudetto?

Sicuramente si. È un giocatore straordinario, uno dei pochi in circolazione che fa davvero la differenza. Con Paulo la Roma fa un salto di qualità importante e ora può lottare tranquillamente alla pari con le milanesi e la Juve per il titolo.

Per impatto mediatico ed entusiasmo generato l’arrivo di Dybala ha ricordato quello di Batistuta, che vi portò allo scudetto: c’è qualche somiglianza tra la Roma di Mourinho e quella di Capello?

Entrambi gli allenatori sono due vincenti nati. I tifosi della Roma avevano fame di campioni e l’arrivo di Dybala ha acceso quell’entusiasmo simile a quello che regalò Bati. Noi però come squadra eravamo più forti di questa Roma…

Se arrivasse anche Wijnaldum a centrocampo, la Roma potrebbe davvero sognare in grande…

Per me la Roma è già forte e completa così. Certo se arriva anche l’olandese, il livello si alzerebbe ulteriormente e a quel punto i giallorossi sarebbero davvero al top per vincere il campionato.

Diamo uno sguardo a 360 gradi al calciomercato: a chi consegnamo la palma di regina delle trattative?

Punto su Juve e Roma. I bianconeri con Di Maria, Pogba e Bremer hanno fatto un grandissimo salto di qualità colmando il gap con le milanesi. I giallorossi invece hanno preso giocatori ideali per Mourinho (Matic e Celik, ndr) più un campione come Dybala che può cambiare il volto all’attacco.

Chi vede come favorita per lo scudetto?

A oggi non vedo un nome secco. Dico Juve, Milan e Inter in prima fila con appena dietro la Roma. Non mi convince invece il nuovo Napoli….