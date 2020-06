Balbo: “Dzeko il più grande? Sicuramente un mito”

Corriere dello Sport (G. Marota) – Edin Dzeko è salito a quota 104 gol con la maglia della Roma, raggiungendo Manfredini alla quinta posizione dei marcatori all-time del club. In molti ora si chiedono se il bosniaco, arrivato nella Capitale l’estate del 2015, non sia il numero 9 più forte che i giallorossi abbiano mai avuto. Questo quesito è stato sottoposto anche ad Abel Balbo, centravanti argentino che fece innamorare i tifosi romanisti negli anni ’90, grazie alle sue 87 reti. Di seguito, alcune delle sue dichiarazioni:

Dzeko è il centravanti più forte nella storia della Roma?

Non so se sia giusto affermarlo. Non riesco a tenere fuori da questa classifica gente come Batistuta, Voeller e Montella, giusto per citare tre nomi. Ma certamente è diventato un mito giallorosso.

Lei ha giocato insieme a Batistuta. Dzeko gli somiglia?

Assolutamente no, sono completamente opposti. Bati non possedeva la tecnica di Dzeko, ma d’altra parte aveva quella voglia di mangiarsi la porta che il bosniaco non ha.

Possiamo paragonare Dzeko a Balbo?

Ci somigliamo, è vero. Nelle giovanili al Newell’s facevo il centrocampista, quindi tatticamente e tecnicamente ero molto preparato. Dzeko ha fatto sempre il centravanti, eppure mi rivedo nel modo in cui interpreta il ruolo. Credo che in alcune cose lui sia più forte di me.