Baby De Rossi e Lazio, pareggi deludenti

Il Corriere della Sera (M.Cal.) – Due pareggi per le romane nel turno infrasettimanale del campionato primavera, arrivato alla penultima di andata. La Roma ha chiuso sullo 0-0 il match in casa del Milan: la squadra di De Rossi, che ha colpito due pali con Milanese e Darboe, è stata agganciata al comando dall’Inter. Pirotecnico 3-3 a Formello tra Lazio e Genoa: due volte in svantaggio con le reti dell’ex romanista Estrella e di Kallon, i biancocelesti hanno recuperato il risultato con un rigore e restano al penultimo posto con 11 punti.