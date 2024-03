Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Lukaku rincuora, Azmoun preoccupa. Nel primo caso l’allenamento di ieri del Belgio ha sciolto ogni dubbio: il dolore all’anca e il fastidio all’inguine sono passati, Lukaku potrà giocare almeno uno spezzone di partita tra Irlanda (oggi alle 18) e Inghilterra (martedì). E’ dunque presumibile che sarà in prima linea alla ripresa del campionato, lunedì primo aprile a Lecce. De Rossi è però in ansia per Azmoun, che ha dato un contributo importante alla squadra nei minuti in cui è stato impiegato e proprio con il nuovo allenatore aveva giocato le sue prime partite da titolare alla Roma. Trigoria invece De Rossi deve gestire i calciatori acciaccati, a cominciare da Dybala che riprenderà ad allenarsi a pieno regime soltanto a metà della prossima settimana. Non ci dovrebbero essere problemi comunque per la sua presenza a Lecce. Per lui come per N’Dicka, che ha pure rinunciato alla convocazione della sua nazionale per gestire un affaticamento muscolare. Il pit stop è stato utile a entrambi per evitare i viaggi intercontinentali e curarsi con calma in vista del mese di aprile, che sarà particolarmente impegnativo. Per la stessa ragione l’Under 21 ha restituito Bove e poi Baldanzi alla Roma.