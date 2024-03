Il Corriere dello Sport – Rai e Sky Italla hanno raggiunto un accordo che permetterà al servizio pubblico di trasmettere in chiaro due partite dei quarti di finale di Europa League, due di semifinale più la finale nel caso ci arrivasse una squadra italiana. Nei quarti di finale la Rai potrà trasmettere in chiaro [in simulcast con Sky e Dazn] una partita a settimana e la scelta è caduta sulla doppia sfida tra Milan e Roma. In semifinale ci sarà sicuramente un’italiana, più l’Atalanta se riuscirà a superare il Liverpool. La finale di Dublino sarà trasmessa sulla Rai solo con un’italiana in campo.