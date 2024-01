Intervistato ai microfoni del club, Serdar Azmoun ha commentato la sfida vinta in rimonta contro la Cremonese per 2-1, grazie alle reti di Dybala e Lukaku (proprio su assist dell’iraniano). Queste le sue parole: “Una vittoria meritata perché abbiamo giocato veramente bene nel secondo tempo e abbiamo avuto una grande occasione. C’è stata anche un po’ di sfortuna, avremmo potuto segnare altri gol, ma l’importante è aver vinto”.

Azmoun continua: “Faccio solo il mio lavoro, cerco di aiutare la squadra come posso. La cosa di maggior importanza è trovare il gol per noi. Sono molto felice di giocare con giocatori come Lukaku, Dybala e Pellegrini, bello giocare accanto a loro. Quello che conta sarebbe riuscire a vincere la Coppa Italia. Voglio aiutare la squadra e il mio paese, ci aspettano partite molto importanti e per questo voglio ringraziare la federazione iraniana e il nostro direttore generale, per avermi aiutato e capito. Spero di vincere le prossime due partite e poi raggiungere la Nazionale”.