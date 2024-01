La Roma ha bisogno di fare cassa per migliorare la rosa sul mercato. In uscita ci sono Renato Sanches e Spinazzola, con le parole dell’agente a confermare il mancato accordo per il rinnovo. Oltre a loro, alcune squadre di Serie B sarebbero interessate alle prestazioni di, Andrea Belotti. Poco lo spazio per lui dopo l’arrivo di Lukaku ed il Como, oltre ad un altro club, sarebbero pronte all’offerta per l’attaccante. Il Gallo non sarebbe convinto dalla destinazione, lo riporta il Corriere dello Sport.