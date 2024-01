La Roma e la federazione iraniana hanno raggiunto un accordo: Sardar Azmoun non raggiungerà la nazionale per la Coppa d’Asia in Qatar prima dell’11 gennaio. L’attaccante giallorosso rimarrà a disposizione di Mourinho per il match contro la Cremonese e per quello in campionato contro l’Atalanta. Se i giallorossi dovessero passare domani il turno, l’iraniano ci sarebbe anche per il fatidico derby di Coppa Italia contro la Lazio. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

Azmoun, come riportano i media iraniani, ha raccontato tutta la sua felicità in questo momento. Perché può rimanere ad aiutare la Roma e perché non vede l’ora di raggiungere anche la sua nazionale:

“Vorrei chiedere all’amato popolo iraniano, che ha sempre rappresentato la nostra più grande motivazione, di sostenere con energia la nostra squadra. Chiedo anche ai media di sostenerci. Tutto questo, se Dio vorrà, per poter fare grandi cose in Qatar nella Coppa d’Asia”.