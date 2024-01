Pagine Romaniste (F. Palmeri) – La Roma inizierà il suo 2004 con un match importante, quello di Coppa Italia contro la Cremonese. La sfida in programma domani 3 gennaio allo stadio Olimpico alle ore 21, è valida per l’ottavo di finale. Lo scorso anno le due squadre si sono incontrate sempre qui nella Capitale, sempre per la Coppa Italia. Ad avere la meglio fu la squadra lombarda, che ottendo il successo contro i giallorossi, si è poi qualificata per la semifinale. La voglia dei giallorossi è quindi quella della rivalsa. Dopo anni tornare a vincere e ad arrivare magari fino in fondo in questa competizione. Inoltre c’è necessità di ripartire dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus. Quello di gennaio sarà un mese di fuoco per Mourinho e i suoi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-CREMONESE

Arrivano i problemi più gravi da affrontare per la formazione di José Mourinho, quelli che riguardano le tante assenze. Lo Special One dovrà fare a meno di Chris Smalling, Marash Kumbulla e Tammy Abraham per infortunio. Oltre ai tre saranno out anche Evan N’Dicka e Houssem Aouar che sono partiti per giocare la Coppa d’Africa 2024. I giocatori andranno ben gestiti, visto che il prossimo impegno di campionato sarà il big match contro l’Atalanta. Possibile ritorno dal primo minuto per Mile Svilar. In difesa verrà arretrato Bryan Cristante e spostato sul centro-destra Zeki Celik. A centrocampo possibilità per Pellegrini dal 1’ insieme a Paredes. Rick Karsdorp a destra e ballottaggio a tre sulla sinistra con Leonardo Spinazzola favorito su Zalewski ed El Shaarawy. In attacco inamovibile Lukaku, affiancato probabilmente da Belotti.

ROMA-CREMONESE, ARBITRA PAIRETTO. AL VAR MERAVIGLIA

A dirigere l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Roma e Cremonese, in programma mercoledì alle ore 21 allo Stadio Olimpico sarà Luca Pairetto. Questo il suo bilancio negli incroci con i giallorossi: 14 sfide di cui 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo incrocio risale al febbraio 2022, un 2-2 contro il Verona all’Olimpico.

DOVE VEDERE LA SFIDA DI COPPA ITALIA

La gara è visibile in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Basta collegarsi al sito dell’emittente o in alternativa scaricare l’app disponibile per smart tv, smartphone e tablet, sia iOS che Android.

LE PROBABILI

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola ; Lukaku, Belotti.

A disposizione: Boer, Rui Patricio, Golic, Mancini, Kristensen, Renato Sanches, Pagano, Zalewski, El Shaarawy, Dybala, Azmoun, Pisilli, Joao Costa, Cherubini.

Allenatore: José Mourinho.

Squalificati: –

Indisponibili: Abraham (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), Smalling (infiammazione tendinea), Aouar (fastidio adduttore sinistro), Ndicka (Coppa d’Africa)

Diffidati: –

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke.

A disposizione: Saro, Sekulov, Ciofani, Tuia, Valzania, Lochoshvili, Tsadjout, Zanimacchia, Abrego, Quagliata, Afena-Gyan.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

Squalificati:

Indisponibili: Sarr, Buonaiuto.

Diffidati:

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Moro – Garzelli

IV uomo: Camplone

Var: Meraviglia

Avar: Chiffi