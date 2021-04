Avvistato Allegri, i tifosi sognano

Il Messaggero (G. Lengua) – Ai tempi dei social basta un hastag per infiammare la tifoseria. Il protagonista di questa storia è Ubaldo Righetti, ex difensore della Roma e oggi volto di Roma tv, che ieri attraverso il suo account Instagram ha svelato un pranzo con Massimiliano Allegri in un ristorante nel centro della Capitale.

Non solo, ha accompagnato allo scatto anche l’hastag #StateAllegri, accendendo la fantasia dei tifosi in attesa di sapere chi siederà in panchina al posto di Paulo Fonseca. Un indizio? O un semplice pranzo tra amici? Di certo i due si conoscono da molti anni e non hanno mai fatto segreto del loro buon rapporto, inoltre, Allegri frequenta spesso la Capitale sia per lavoro che per questioni personali.

Al momento in netto vantaggio è Maurizio Sarri: è lui il primo indiziato a vestire i panni dell’allenatore nella prossima stagione. Pinto si sarebbe incontrato già tre volte con intermediari vicini a Fali Ramadani, l’agente che cura gli interessi dell’ex Juve e Chelsea, riportando tutto ai Friedkin. Un accordo, quello tra Sarri e i giallorossi, che potrà formalizzarsi solo quando i bianconeri risolveranno il contratto pagando una clausola da 2,5 milioni per il mancato rinnovo fino al 2022, oppure attraverso un accordo.