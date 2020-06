Augello: “Nel primo tempo potevamo fare anche il secondo gol, poi ci hanno messo in difficoltà”

Tommaso Augello, difensore della Sampdoria, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Sampdoria 2-1. Queste le sue parole:

AUGELLO AI CANALI UFFICIALI DELLA SAMPDORIA

La partita…

Peccato perché avevamo fatto un bel primo tempo, andavamo sempre alti a pressarli, riuscendo a fare quello che ci chiedeva il mister e siamo anche andati in vantaggio. Potevamo fare il secondo gol nel primo tempo, anche se loro hanno avuto diverse occasioni. Nel secondo tempo invece, non so se per stanchezza fisica o perché eravamo in vantaggio, ci siamo abbassati tanto, loro hanno cominciato a far girare palla e a metterci in difficoltà. Hanno preso qualche punizione al limite in cui sono stati pericolosi e poi Dzeko ha fatto due bei gol, anche se potevamo fare qualcosa in più noi. È andata male, era importante fare risultato qui, purtroppo non è bastato il primo tempo per riuscire a portare via punti.

La salvezza…

Il campionato è ancora lunghissimo, però sicuramente fare un punto oggi poteva darci, oltre alla classifica, una spinta al livello morale. Fare un punto a Roma poteva aiutarci in vista dei prossimi impegni, così non è stato, non ci abbattiamo, abbiamo subito una partita importantissima domenica, pensiamo a quella.