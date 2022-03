Atalanta-Torino, ricorso al CONI dei bergamaschi: vogliono il 3-0 a tavolino

Come accaduto per Bologna-Inter anche Atalanta-Torino finisce al CONI. Il ricorso è stato fatto dalla società bergamasca per ricevere il 3-0 a tavolino. Ricordiamo che i Granata non si presentarono al Gewiss Stadium per un focolaio Covid con l’Asl che bloccò ogni movimento della squadra di Juric. Questo è quello che si legge nel comunicato dell’Atalanta: “Ricorso per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della Figc, Sezioni Unite”, con la quale era stato respinto il ricorso dei bergamaschi avverso la decisione del giudice sportivo di Serie A “che aveva accolto il reclamo del Torino“.