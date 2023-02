Atalanta, rottura del legamento crociato anteriore per Hateboer – FOTO

L’Atalanta tramite il proprio profilo ufficiale Twitter ha reso noto l’esito degli esami strumentali per Hans Hateboer. L’esterno olandese, uscito per infortunio contro la Lazio, ha riportato la rottura del crociato anteriore destro, infortunio che lo metterà fuori dal terreno di gioco per il resto della stagione, saltando anche la sfida con la Roma in programma ad aprile. Gasperini perde quindi una pedina importante per la corsa Champions League.

Non vediamo l'ora di vederti cavalcare nuovamente su quella fascia, Hans! #molamia ❤️🐎 We can't wait to see you running down the wing again, @Hans33Hateboer 🥺💔 🔗 https://t.co/B8lOJWAIhn pic.twitter.com/MPKvnasb95 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 12, 2023