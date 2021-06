Atalanta, Romero: “Dzeko il più difficile da marcare in Serie A. È complicato togliergli il pallone”

Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, è stato intervistato da SportWeek (settimanale de La Gazzetta dello Sport) ed ha parlato anche di un giocatore della Roma: Edin Dzeko. Queste le sue parole:

“In Champions Benzema, in campionato Dzeko. Benzema non sbaglia mai, lo vai a pressare sperando non gli riesca uno stop, ma niente. Quando l’ho visto uscire palla al piede dalla pressione di quattro di noi l’ho guardato e ho detto: “C…o.”. Finora è quello che mi ha impressionato di più. Dzeko invece è alto ma è agile, in area si muove benissimo e anche a lui è complicato portare via il pallone“.