Atalanta-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Smalling ce la fa, Ibanez forse. Zaniolo davanti con Abraham

Pagine Romaniste – “A Bergamo per vincere”. José Mourinho in conferenza stampa ha indicato la via che la Roma deve seguire per non perdere la scia Champions. Dopo aver ripreso i tre punti in campionato, i giallorossi sfideranno la corsara Atalanta nell’ultima trasferta del 2021.

Mourinho recupera Smalling e Zaniolo. L’inglese aveva avvertito un problema fisico durante la sfida con lo Spezia, mentre il numero 22 aveva saltato la sfida con i liguri sia a causa della squalifica che di un fastidio muscolare accusato a Sofia. Lo Special One, però, potrebbe non contare su Ibanez, uscito dalla sfida di lunedì con qualche acciacco. Per ora, comunque, il brasiliano va verso la partenza dall’inizio insieme a Smalling e al rientrante Mancini. In porta non si muove Rui Patricio. Non si muovono neppure Karsdorp e Vina, pronti a scorrazzare sulle corsie laterali.

Veretout, Cristante e Mkhitaryan, invece, si preoccuperanno di formare la diga di centrocampo, zona che sarà di vitale importanza nel corso del match. In attacco ci sarà di nuovo la coppia Zaniolo–Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

IL ROMANISTA (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.