Atalanta-Roma, i tifosi nerazzurri chiedono di non indossare la maglia natalizia: “È sbagliata” – FOTO

Indossarla o non indossarla? I tifosi dell’Atalanta hanno la risposta pronta. “La maglia è sbagliata! Per rispetto non va indossata”. Tuonano i sostenitori della squadra di Gasperini dopo il caso della maglia natalizia ideata dalla Joma. Nella giornata di ieri ha suscitato stupore la maglia natalizia ideata dalla Joma.

La casa di abbigliamento ha disegnato la divisa raffigurando lo skyline di Bergamo. Questo però solamente nelle loro intenzioni, visto che quello raffigurato non rappresenta la città orobica. La richiesta dei tifosi in vista del match delle 15 contro la Roma di Mourinho è chiaro, ora spetterà alla società prendere una decisione.