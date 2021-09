Atalanta, Percassi: “Abraham ha un costo ed un ingaggio da grande club. Noi abbiamo un’altra dimensione”

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato a L’Eco di Bergamo. Tra i temi affrontati anche alcune considerazioni sul nuovo acquisto giallorosso Tammy Abraham, finito nel mirino della squadra bergamasca prima del trasferimento alla Roma. Ecco tutte le dichiarazioni:

“Abraham? Ecco un altro esempio di cosa siamo e di cosa non possiamo essere. Conosciamo il ragazzo da tempo, ma costo del cartellino e ingaggio sono da grande club. Noi abbiamo un’altra dimensione. Sto solo difendendo scelte che consideriamo fondamentali per il futuro della società. Primo l’equilibrio nei conti. Solo vendendo Romero possiamo poi fare più di 60 milioni di investimenti e non possiamo prendere Abraham perché non è nelle dimensioni dell’Atalanta”.