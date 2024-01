Silenzio stampa per la Roma e per Mourinho, che ha già lasciato lo stadio Olimpico. Dopo l’espulsione ricevuta nei minuti di recupero della sfida con l’Atalanta, lo Special One ha deciso di non rispondere alle domande dei giornalisti nel post partita. Nessun tesserato giallorosso parlerà ai microfoni dei media, come riportato da Dazn, si preferisce non commentare il match. Dopo l’1-1 maturato sul campo, il rosso estratto da Aureliano costringerà Mou a non sedere in panchina a San Siro contro il Milan.