Processo Astori, il pm ha chiesto 1 anno e 6 mesi al medico Galanti per omicidio colposo

Davide Astori è morto tragicamente prima di una partita di calcio. Il 4 marzo 2018 venne trovato senza vita in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita contro l’Udinese del 27 turno di Serie A. Il direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi Giorgio Galanti è sotto processo per ipotetiche responsabilità nella morte del campione. Il pubblico ministero Nastasi ha chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi per omicidio colposo. Il motivo? il rilascio di due diversi certificati di idoneità ad Astori, a luglio 2016 e a luglio 2017: documenti che sarebbero stati emessi anche se nelle prove da sforzo erano state rilevate delle aritmie. Ora si attende la sentenza. Lo riporta La Nazione.