Asse Roma-Milan: per Cristante e Veretout Pinto vorrebbe 45 milioni

Tuttosport (L. Uccello) – C’è un asse di mercato tra Milan e Roma. La Roma vende, il Milan potrebbe comprare. Ma dipende dal prezzo, dalla volontà di Tiago Pinto di venire incontro a Maldini e Massara.

Si è parlato del possibile ritorni di Bryan Cristante e di Jordan Veretout. Il primo è cresciuto a Milanello rimbalzando tra la Prima Squadra e Primavera per poi essere abbandonato dopo da Galliani. A Roma la conferma delle sue qualità.

Riportare Cristante a Milanello è una missione: non solo per sostituire Kessie ma anche per rinforzare il numero dei ragazzi cresciuti nella cantera rossonera. Questione di regolamenti e oggi il Milan ha un po’ le mani legate. La Roma chiede 25 milioni grazie anche a un contratto che scadrà solo il 30 giugno 2024. Una cifra che il Milan può pensare di raggiungere magari con un pagamento in più anni.

Sul tavolo delle trattativa c’è anche Veretout. Quanto costa? Venti milioni di euro. Contratto in scadenza anche per lui il 30 giugno 2024, ma con una differenza: rispetto a Cristante, Mourinho è disposto a privarsi del centrocampista ex Fiorentina.