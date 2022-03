Assalto di Coppa, dubbio Zaniolo

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – È cominciata la settimana della verità, quella che porterà la Roma a scoprire il proprio destino. Anzi, a costruirselo. Perché una buona fetta della stagione passa dalle prossime due gare contro il Vitesse e la Lazio. Giovedì la squadra di Mourinho affronterà all’Olimpico il Vitesse battuto 1-0 nell’andata degli ottavi di Conference League, domenica invece ci sarà il derby, un vero e proprio scontro diretto per prendersi il quinto posto in classifica, con l’Atalanta spettatrice interessata.

Per questo Mourinho sta studiando con grande attenzione le due formazioni da schierare tra coppa e campionato. Non ci saranno stravolgimenti in Conference League, perché la questione assolutamente chiusa, ma inevitabilmente sarà costretto a fare qualche cambio. Abraham non andrà in panchina, Zaniolo forse potrebbe prendersi una partita di stop per essere pronto per la Lazio. Con cui ha un conto in sospeso. Dopo la gara di andata era finito in un nuovo vortice di polemiche per il gestaccio fatto ai tifosi mentre stava rientrando nel tunnel degli spogliatoio, ma anche i laziali non hanno mai smesso di prenderlo di mira in questi anni. Lui vuole rispondere questa volta con le sue prestazioni in campo.