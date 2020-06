Juan Jesus litiga con club e tifosi. Fonseca tira dritto

La Repubblica (F. Ferrazza) – La Roma continua a mettersi in mostra con una forma di autolesionismo senza fine. Ieri è toccato a Juan Jesus, che non ha preso bene la sua assenza in un post della Roma che avrebbe dovuto scandire i giorni mancanti alla sfida con la Sampdoria con una sua esultanza, come fatto nei giorni precedenti con altri compagni: “Questo vuol dire fiducia“.

Poi, commentando una risposta di un tifoso, ha aggiunto: “Secondo te con i quattro soldi miei il bilancio è a posto?”. Evidente la mancanza di serenità del brasiliano e di un ambiente già in fibrillazione dopo il caso Petrachi.