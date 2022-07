Arthur allontana Zaniolo dalla Juve. E spunta Zaha

La Repubblica (A.Di Carlo) – Il mercato della Roma prova a muoversi, diversi nomi vengono proposti ma il nodo in questo momento rimane quello delle cessioni. Offerte in arrivo poche ed insufficienti. Come quella da Torino per Zaniolo: il talento romanista non è una priorità per la Juventus e la Roma non vuole contropartite. Su questa basi l’affare non si fa. Da Dybala a Berardi, fino ad arrivare all’ultimo nome accostato ai giallorossi: Zaha.

E’ stato offerto dalla CAA Base Soccer di Busardò e Trimboli che, tramite la Polaris Sport (costola della Gestifute) cura i diritti di immagine di Mourinho. Piace ma davanti devono uscire in due. Anche a centrocampo la permanenza di Veretout è uno scenario che rischia di diventare molto concreto.