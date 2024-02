Arsenal-Liverpool, arbitraggio disastroso di Taylor. Klopp furioso: “È incredibile”

Continua a far discutere Antony Taylor. Klopp al termine del Big-Match tra Arsenal e Liverpool è l’ultimo in ordine di tempo a lamentarsi della direzione dell’arbitro. L’allenatore tedesco ha definito la prestazione dell’inglese “Incredibile” Queste le dichiarazioni dell’allenatore inglese riportate da liverpoolfc.com:

“Oggi molte cose erano contro di noi. L’arbitro mi ha dato un cartellino rosso contro il Man City per un contrasto tra Bernardo Silva e Mo Salah. Oggi la stessa situazione con Jota, ma non è stato dato il cartellino rosso”. Queste le prime parole del tecnico tedesco che ha poi concluso: “È incredibile, poi la trattenuta di Havertz su Konate per il primo cartellino giallo. Poi Havertz va a terra e l’arbitro dà un cartellino giallo a Konate. Gabriel fa lo stesso con Nunez e non c’è cartellino giallo”.