Arrivederci Roma, anche la signora Dzeko non dice più no al trasloco

Gazzetta.it (C.Zucchelli) – C’è l’Amra Dzeko pubblica e l’Amra privata, quella a cui si aggrappa la maggior parte dei tifosi della Roma che non vorrebbero vedere il loro capitano alla Juventus. La signora Dzeko fu decisiva nel 2018 quando il marito era ad un passo dal Chelsea. Fu determinante per rimanere alla Roma con tanto di messaggi social come dei cuori gialorossi con il Colosseo sullo sfondo. Lo scorso anno, quando Dzeko poteva andare all’Inter, fu meno netta, ma la sua volontà era evidente. Stavolta le cose sono un po’ diverse. Ovviamente parla di tutto con suo marito, ma la scelta sportiva sarà solo e soltanto di Dzeko. Se decidesse di restare a Roma i suoi figlio sarebbero al settimo cielo, se decidesse di andare a Torino, dopo l’arrivo della nuova bambini, tutti faranno i bagagli e lo seguiranno.