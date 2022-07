Escono le prime foto in anteprima della seconda maglia della Roma targata New Balance, pronta per essere presentata ufficialmente i prossimi giorni. La divisa, che come da tradizione sarà indossata in trasferta, sarà bianca con le scritte rosse. La novità principale sarà lo stemma, che non sarà a colori, ma riprenderà il bianco e rosso della maglia. Il collo a V avrà i bordini gialli e rossi. Per quanto riguarda la terza maglia invece, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere nera.