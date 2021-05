Mkhitaryan sempre più vicino ad indossare la maglia della Roma anche la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, è arrivato il sì da parte di José Mourinho per il rinnovo del calciatore armeno. I due metteranno quindi da parte gli attriti dei tempi del Manchester United per lavorare nuovamente insieme anche nella prossima stagione. Il trequartista aveva già dato la propria disponibilità per restare nella Roma, mancava solo il benestare del nuovo allenatore.