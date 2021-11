L’Armenia esce sconfitta malamente dalla sfida con la Macedonia del Nord e dice addio alle speranze di qualificazione a Qatar 2022. La squadra allenata da Angelovski si impone per 5-0 al Republican Stadium after Vazgen Sargsyan di Yerevan e consente alla squadra di volare a 15 punti in classifica. Unico giallorosso in campo Henrikh Mkhitaryan che ha disputato l’intero match.