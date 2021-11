Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha guidato l’Armenia nel match contro la Germania, gara del gruppo J di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il ct Caparros ha schierato il giallorosso dal 1′ come capitano, trequartista alle spalle di Adamyan. Il calciatore, che ha messo a segno una rete dal dischetto al 59′, è rimasto in campo fino al 76′, per lasciare il posto a Grigoryan.