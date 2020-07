Arison: “Non mi interessa comprare club di calcio”

Il Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Dopo la disastrosa stagione, qual è l’appeal della Roma sui mercati finanziari? Secondo il presidente Pallotta è molto alto, dopo aver rifiutato un’offerta di Dan Friedkin di 575 milioni di euro. A sentire gli estimatori del bostoniano, ci sono investitori determinati ad affiancarlo o a succedergli. Non fa parte di questi il proprietario dei Miami Heat, Micky Arison, che ha negato: “Non ho alcun interesse nel comprare una squadra di calcio. Le voci sulla Roma? Non so di cosa parlate, non c’è nulla”. Intanto la banca Goldman Sachs continua a far girare il dossier Roma, anche perchè i soci di minoranza di Pallotta spingono per uscire.